Паук сплёл московскую паутину: BBC нашла бывшего главу сирийской разведки в России

Бывший руководитель сирийской разведки Хуссам Лука, которого называли Пауком, предположительно, покинул страну после падения власти Башара Асада и перебрался в Россию. Журналисты BBC заявили, что смогли установить его возможное местонахождение.

След Луки журналисты обнаружили благодаря записной книжке, найденной после исчезновения чиновника в его резиденции в Дамаске. В ней находилось 155 записанных от руки контактов, среди которых были номера военных, врачей, продавцов и родственников. Журналисты проверили сведения из блокнота и в итоге получили телефон, который, предположительно, принадлежит бывшему руководителю спецслужбы.

Номер оказался зарегистрирован в России и позволил BBC связаться с собеседником. На звонок представителей издания мужчина ответил, однако отказался обсуждать обстоятельства своего пребывания. Дополнительный сирийский номер, который журналисты также связали с бывшим разведчиком, позволил отследить его перемещения. По данным BBC, телефон фиксировался в двух населённых пунктах в пригородах Москвы.

Отдельно высокопоставленный источник в правительстве Ливана рассказал изданию о возможном маршруте Луки. По его утверждению, экс-глава сирийской разведки пересёк Ливан, используя действующий российский паспорт, оформленный на другое имя.

Лука исчез после смены власти в Сирии в декабре 2024 года. BBC подчёркивает, что полученные данные указывают на его возможное пребывание в России, однако официального подтверждения этой информации в публикации не приводится.

Ранее стало известно о смерти одного из заметных представителей сирийской политической элиты прошлого — бывшего вице-президента страны Рифата Асада. Дядя Башара Асада скончался в Объединённых Арабских Эмиратах на 89-м году жизни. Значительную роль в сирийской политике Рифат Асад начал играть ещё при своём брате Хафезе Асаде.