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9 августа, 09:54

Турагент из Казахстана развела россиян на 2 млн, продавая фейковые билеты на BTS

Обложка © Getty Images / Carl Recine

Обложка © Getty Images / Carl Recine

Десятки россиян потеряли более 2 млн рублей после покупки туров на концерт BTS у турагента из Казахстана Индиры Абдикаримовой. Всего, по данным SHOT, претензии к ней есть примерно у 100 клиентов из разных стран, а общий предполагаемый ущерб превышает 3,5 млн рублей.

Абдикаримова предлагала через соцсети поездку на выступление группы в Пусане, которое прошло 12–13 июня. За 167 тысяч рублей клиентам обещали перелёт туда и обратно, проживание в хорошем отеле и билет на концерт.

Позже некоторые покупатели узнали о похожих претензиях к турагенту после поездки фанатов BLACKPINK в Гонконг. По словам туристов, уже после прилёта выяснилось, что гостиницы для них не забронированы, билеты на шоу недействительны, а обратного перелёта нет.

Клиенты утверждают, что сначала Абдикаримова обещала решить проблемы и вернуть деньги, однако затем перестала отвечать. Некоторые желавшие отказаться от поездки на BTS оказались заблокированы в её соцсетях. При этом часть покупателей всё же получила средства обратно.

Омская турагент сбежала после получения денег от клиентов, бросив мужа и детей
Омская турагент сбежала после получения денег от клиентов, бросив мужа и детей

Ранее похожие проблемы возникли у поклонников Макса Коржа. Life.ru рассказывал, что более тысячи россиян после оплаты не получили билеты на его концерт в Стамбуле, а ажиотажем воспользовались мошенники, предлагавшие места с рук. Организаторы тогда предупреждали, что проверить подлинность таких билетов можно только при входе на площадку.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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