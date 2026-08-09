Молоканова и Нагиев стали чемпионами России по гольфу

Давид Нагиев и Алиса Молоканова стали чемпионами России по гольфу. XXXV чемпионат страны завершился на поле клуба «Ак Барс» в Татарстане, где за титулы боролись 120 спортсменов из 12 регионов.

Для Нагиева эта победа стала второй в карьере. Молоканова отличилась сразу несколькими рекордами: в первом раунде она прошла поле со счётом «минус 9», показав лучший результат как в истории чемпионатов России, так и самого «Ак Барса». По итогам четырёх дней спортсменка установила ещё одно достижение — «минус 20».

Наибольшее число наград увезла Московская область. Помимо двух чемпионских титулов, Егор Ерошенко завоевал серебро, а Анна Шульце — бронзу. Второе место среди женщин заняла представительница Санкт-Петербурга Василиса Меринова.

Медаль хозяевам турнира принёс профессиональный игрок клуба «Ак Барс» Анвар Ахметов, ставший бронзовым призёром. Таким образом, на пьедестале чемпионата оказались представители Московской области, Петербурга и Татарстана.

«У Мособласти не только два чемпионских титула, но и серебро Егора Ерошенко, и бронза турнира Анны Шульце», — подвела итоги вице-президент Ассоциации гольфа России Марина Минина.

Призовой фонд юбилейного первенства составил 5 млн рублей. Турнир организовали Ассоциация гольфа России при поддержке Минспорта РФ, Ассоциации гольфа Татарстана и клуба «Ак Барс».

Ещё в первый день соревнований Life.ru рассказывал о рекорде Алисы Молокановой: 17-летняя гольфистка прошла стартовый раунд за 63 удара и сразу обновила лучший результат в истории национального первенства. До начала турнира мы также писали о составе участников и программе юбилейного чемпионата, в котором выступили сильнейшие российские гольфисты.