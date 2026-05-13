«Игра честных»: Life.ru побывал на гольф-турнире, где определились сильнейшие школьники Подмосковья

В клубе «Дмитров Гольф Резорт» 13 мая прошёл юбилейный, десятый по счёту, турнир по гольфу среди школьных команд Московской области. Абсолютным чемпионом стала Деденевская средняя школа, показав результат в 95 ударов. Life.ru побывал на соревнованиях.

«Сегодня мы проводим десять соревнований — это красивая дата, хороший день рождения. И вы знаете, дети этого ждут, потому что реально на сегодня детский гольф очень интенсивно развивается», — заявил Валерий Гаврилов, президент Федерации гольфа Московской области.

Серебро взяли учащиеся Медвежье-Озёрской школы №19 (107 ударов), бронзу — команда из Рогачёвской средней школы (119). Лучшим тренером признан наставник победителей Артём Ефименко с результатом 31 удар. За звание сильнейшей боролись 19 команд из восьми округов.

«Мы усердно тренируемся для того, чтобы грамотные удары были. Гольф — это игра честных людей», — заявил тренер по гольфу Артём Ефименко.

Помимо школьников, на поле вышли и участники программы «Активное долголетие» — пенсионеры, для которых провели мастер-класс. Всего на мероприятие приехали около 70 преподавателей.

«Мы очень благодарны Валерию Васильевичу, благодарны губернатору Московской области Воробьёву за то, что существует такой проект и мы можем участвовать в таких мероприятиях. Элитный вид спорта, не каждый и мечтать может об этом», — отметила Людмила Чикина, специалист по социальной работе.

В федерации гольфа Московской области подчеркнули, что все секции в школах, всё оборудование, тренировки и участие в соревнованиях для детей абсолютно бесплатны. Организаторами турнира выступили президент федерации Валерий Гаврилов и вице-президент Максим Шокун.

