Власти Великобритании сорвали продажу гольф-клуба российскому бизнесмену

Британское правительство заблокировало продажу гольф-клуба Grange-over-Sands в Озёрном крае, который собиралась приобрести семья российского бизнесмена Юрия Шамары. Поводом стали опасения, связанные с национальной безопасностью, сообщает Financial Times.

Клуб расположен вдоль железнодорожной линии, ведущей к верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс и ядерному объекту Sellafield. Эта ветка используется для перевозки персонала и транспортировки ядерных материалов. По данным FT, члены клуба ранее проголосовали за продажу объекта с долгами дочери предпринимателя Анастасии Шамаре. Первоначально покупателем должен был выступать сам Юрий Шамара. Сумма сделки составляла 800 тысяч фунтов.

Власти Великобритании обратили внимание на сделку на уровне Минобороны и Кабинета министров. Рассматривалась возможность вмешательства в рамках закона о национальной безопасности и инвестициях. После этого процесс был остановлен: клуб сообщил, что покупатель отказался от сделки. Анастасия Шамара подтвердила, что покупка отменена.

Адвокат Юрия Шамары заявил, что предприниматель не был осведомлён о близости клуба к объектам оборонной и ядерной инфраструктуры и рассматривал участие как поддержку убыточного гольф-клуба. К ситуации также проявил интерес депутат от партии либеральных демократов Тим Фаррон, представляющий округ, где находится клуб, направив запросы в правительство по поводу проверки сделки.

