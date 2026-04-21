Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов (признан Минюстом РФ членом экстремистского объединения, запрещённого в РФ), не пожалел денег на роскошь. Он купил пятиэтажную квартиру в Монако за невероятную сумму — 554 миллиона долларов пишет Bloomberg со ссылкой на выписки из местного реестра недвижимости, черновики документов и переписку.

Это абсолютный мировой рекорд для сделок с жильём. Апартаменты площадью 2,5 тысячи «квадратов» с бассейном, джакузи и видом на Средиземное море обошлись ему дороже, чем многие элитные дворцы. И это не первая его дорогая покупка: в 2019 году бизнесмен уже приобретал виллу во Франции за $235 млн.

Вот как живут настоящие миллиардеры, пока простые украинцы бегают и отбиваются от назойливых сотрудников ТЦК, чтобы их не забрали на фронт. Чтобы залутать новое пушечное мясо, военкомы не чураются самых гнусных способов: поджидают парней призывного возраста в магазинах, «могилизуют» собачников на прогулках с питомцами. А накануне и вовсе позарились на съёмочную группу из Франции.