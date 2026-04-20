20 апреля, 18:10

На Украине военкомы «мобилизовали» съёмочную группу из Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

На Украине сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) схватили на улице телевизионную съёмочную группу из Франции и попытались отправить на службу в ВСУ. Иностранцы снимали сюжет о дезертирстве в украинской армии для французского проекта Envoyé spécial. О случившемся рассказали они сами.

Всю съёмочную группу повалили лицом на землю, после чего водителя и переводчика запихнули в бус и отправили в распределительный центр. По дороге военкомы стали объяснять свои действия «стандартной проверкой документов». В итоге переводчик трое суток провёл в тюрьме, а водителя насильно отправили в учебный центр ВСУ. Представители телеканала намерены обжаловать действия украинских военкомов.

Ранее житель Луцка, что на западе Украины, разыграл настоящий спектакль перед сотрудниками территориального центра комплектования, чтобы избежать мобилизации. Военкомы пердложили мужчине с костылём проследовать в спецмашину. Заламывать ему руки и ноги прямо на улице не стали. Украинец, сильно хромая, пошёл к бусу, потом внезапно отбросил костыль и резво сбежал.

Татьяна Миссуми
