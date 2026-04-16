Спектакль для ТЦК: Украинец притворился инвалидом и удрал от военкомов — видео

Житель Луцка, что на западе Украины, разыграл настоящий спектакль перед сотрудниками территориального центра комплектования, чтобы избежать мобилизации. Данную информацию передаёт издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах запечатлено, как мужчина, изображая из себя немощного инвалида, с трудом вылезает из автомобиля, опираясь на трость. В это время представители военкомата стоят наготове у служебной машины, явно намереваясь забрать «хромого» с собой. Однако, едва отойдя на безопасное расстояние, симулянт мгновенно преобразился: бросив бесполезную палку, он со всех ног постился прочь.

Растерянные военкомы бросились вдогонку, но на пути одного из них внезапно возникла пожилая женщина с пакетом, которая попыталась преградить дорогу. Инцидент в очередной раз продемонстрировал, на какие ухищрения идут украинцы, чтобы избежать мобилизации и насколько плохо обстоит ситуация в рядах ВСУ, что в зону боевых действий отправляют даже инвалида.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксирован рекордный рост числа нападений на сотрудников ТЦК. Только за первые месяцы 2026 года регистрируется около 35 таких случаев ежемесячно. По данным Национальной полиции, в 2025 году произошло 341 нападение. Это в три раза больше, чем годом ранее. Один из последних громких инцидентов случился во Львове, где сотрудник ТЦК был убит при попытке проверить документы.