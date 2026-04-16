Соскин предрёк революцию в Киеве после драки женщин с ТЦК во Львове

Драка между сотрудниками ТЦК и женщинами во Львове способна спровоцировать серьёзный политический кризис на Украине. Об этом предупредил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Эксперт не исключает начало массовых протестов и даже революции. Инцидент, по его мнению, является тревожным сигналом для властей.

«Я думаю, добром это не кончится. Будет какое-то восстание. <…> Интересно, Львов стерпит или нет. Это ж безумие полное», — сказал он.

По словам Соскина, произошедшее показало, что население Украины больше не хочет умирать за Владимира Зеленского. Эксперт добавил, что мэр Львова Андрей Садовой обязан жёстко отреагировать на инцидент и разобраться в деталях.

Соскин резюмировал, что «жуткое побоище» с участием женщин демонстрирует полный крах. Если ради независимости страна пришла к такому результату, то это провал.

Массовая драка между женщинами и сотрудниками ТЦК во Львове произошла 15 апреля. Местные жители пытались спасти мужчину от мобилизации. Они столкнулись с представителями военкомата — завязалась потасовка.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК перепутали 16-летнего подростка с потенциальным призывником. Они набросились на парня, избили его и попытались затолкать в спецмашину. Очевидцы вовремя вмешались и спасли подростка.