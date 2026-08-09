Актриса, сыгравшая Лаванду Браун в «Гарри Поттере», рассказала об унижениях на съёмках

Актриса Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун в фильмах о Гарри Поттере, рассказала, что расплакалась на съёмочной площадке после замечаний костюмера о её весе. По словам артистки, сотрудница команды даже схватила её за бока и потребовала втянуть живот. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на подкаст RESET the Pod.

Кейв вспоминала, что перед съёмками заключительной части поттерианы вернулась на площадку примерно на 12 килограммов тяжелее. Костюмер подошла к ней, с силой схватила за область бёдер и спросила, что это такое. Актриса ответила, что это её тело.

После этого женщина, по словам артистки, стала шептать ей на ухо, чтобы та втянула живот. Кейв не выдержала и заплакала прямо во время работы над сценой. Актриса утверждает, что эпизод даже попал в фильм. Сначала камера снимала её со спины, а когда переместилась к лицу, в глазах исполнительницы роли Лаванды были видны слёзы.

Сейчас 39-летняя Кейв говорит, что не хотела бы подобного опыта для своих детей. По её мнению, работа в крупной кинофраншизе может сопровождаться жёстким вниманием к внешности и сделать человека более закрытым.

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