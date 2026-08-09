R.I.P. по расчёту: Жадный москвич притворился мёртвым, чтобы не платить любовнице за аборт

Любовник москвички притворился мёртвым после просьбы оплатить аборт, а спустя три месяца неожиданно «воскрес» в соцсетях — уже в статусе женатого мужчины. Об этом пишет Mash.

С 46-летним Максимом В. девушка встречалась около года. Когда она забеременела, мужчина настоял на аборте, однако после просьбы оплатить процедуру пропал. Затем с его телефона пришло сообщение о смерти: собеседник утверждал, что похороны пройдут в другом городе и присутствовать на них будут только родственники.

Через три месяца «вдова» увидела Максима в сторис и поняла, что он жив. После этого она познакомилась с его новой супругой. Женщины утверждают, что во время общения выяснились и другие возможные эпизоды: обманщик получал от знакомых автомобили для продажи, но не возвращал вырученные деньги. Предполагаемый ущерб они оценивают примерно в 25 млн рублей.

Супруга Максима также заявила о проблемах со своим BMW X5. По её версии, мужчина продал автомобиль, получил деньги, а позднее приобрёл себе Mini Cooper. Теперь женщина собирается разводиться, а вместе с новой подругой по несчастью ищет других возможных пострадавших и готовит обращение в полицию.

Сам Максим обвинения отрицает. Он утверждает, что встречался с дамой лишь около двух месяцев и ничего не знал о её аборте, а отношения прекратил из-за желания женщины выйти за него замуж. Слова супруги о махинациях с автомобилями мужчина также отверг и заявил, что два года полностью её содержал.

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