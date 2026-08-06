Немного стрессанул: 160-килограммовый брачный аферист из Подмосковья за две недели похудел до 130 кг

Брачный аферист из Подмосковья за две недели похудел на 30 килограммов и полностью рассчитался с потерпевшими. По его словам, причиной резкого снижения веса стали стресс и переживания после широкой огласки истории, сообщает Mash.

Брачный аферист из Подмосковья похудел на 30 килограммов. Фото © Telegram / Mash

44-летний Алексей сейчас находится под подпиской о невыезде. Он утверждает, что больше никому не должен и уже вернул пострадавшим около двух миллионов рублей. По словам женщин, участвовавших в судебном процессе, на последнем заседании они с трудом узнали мужчину из-за его заметно изменившейся внешности.

Сам Алексей рассказал, что после публикаций в СМИ и негативной реакции в интернете впал в депрессивное состояние. Он перестал нормально питаться и спать, а также перенёс гипертонический криз. При этом обвинения в мошенничестве мужчина отвергает. По его версии, вся история возникла после конфликта с покупателем автомобиля, который якобы настроил против него бывших возлюбленных.

Нынешняя супруга Алексея продолжает поддерживать мужа. Она убеждена, что обвинения в его адрес не соответствуют действительности, и считает, что в этой схеме он сам стал жертвой.

Ранее Life,ru рассказывал, что 44-летний житель Подмосковья знакомился с женщинами через сайты объявлений, входил к ним в доверие, а затем просил деньги или убеждал оформить кредиты. Сообщается, что среди его жертв оказались десятки женщин и даже несколько мужчин.