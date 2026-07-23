160 кг обмана: «Тучный» аферист украл сердца и обобрал до нитки десятки россиянок

В Подмосковье 160-килограммовый мужчина обвёл вокруг пальца десятки женщин, вымогая у них миллионы рублей. Алексей С. одновременно вёл несколько романов, очаровывал жертв и исчезал, оставляя за собой пустые кошельки и разбитые сердца, пишет Mash.

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44-летний перекуп находил одиноких дам среднего возраста через онлайн-барахолки. Всё начиналось невинно — помощь с машиной, добрые советы, мелкие услуги. Но постепенно его обаяние превращалось в инструмент манипуляции: букеты цветов, забота по дому и «рабочие» разговоры создавали иллюзию надёжного мужчины. Женщины верили, что он честен, а на деле попадали в ловушку.

Когда доверие достигало пика, начинались финансовые просьбы: перевести деньги под обещание возврата с процентами или оформить кредит. В какой-то момент 51-летняя Ольга заметила у Алексея второй телефон и поняла страшную правду — она далеко не единственная жертва. Её подруга оформила кредит почти на 400 тысяч рублей, поверив обольстителю.

Среди пострадавших оказались и мужчины — Алексей занимал деньги у друзей и исчезал. Ранее он уже дважды судим за мошенничество, но это не остановило «пухлого купидона» от новых схем. Сейчас полиция ищет его по свежему делу.