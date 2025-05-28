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28 мая, 13:42

В РФ предложили создать систему «Брак без сюрпризов» для защиты от аферистов

На «Госуслугах» может появиться сервис добрачной проверки судимостей партнёра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой создания системы «Брак без сюрпризов». Проект направлен на министра юстиции РФ и предполагает интеграцию сервиса проверки на судимости и долги в портал «Госуслуги», сообщает SHOT.

Поводом для разработки системы стали участившиеся случаи брачного мошенничества. Согласно данным телеграм-канала, только за прошлый год в России было зарегистрировано более 10 тысяч подобных преступлений. Типичная схема для мошенников, выдающих себя за успешных бизнесменов, при этом скрывающих судимости за экономические преступления и значительные финансовые обязательства. В Санкт-Петербурге, к примеру, рассматривается дело мужчины, обманувшего 24 женщины на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Отдельный случай — ситуации, когда люди вступают в брак, не зная о криминальном прошлом партнёра, включая судимости за насильственные преступления. Предлагаемый сервис позволит гражданам добровольно проверять потенциальных супругов на наличие судимостей (особенно по статьям, связанным с мошенничеством и насильственными действиями) и финансовых обязательств (кредитов, алиментов, крупных долгов). Инициатива призвана повысить информированность граждан при принятии решений о создании семьи и сократить количество брачных афер.

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Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность сделать предложение руки и сердца через портал «Госуслуги». Российский лидер счёл такую функцию удобной для экономии времени, однако в то же время назвал её убивающей романтику.

Юрий Лысенко
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