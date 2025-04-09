В Татарстане поймали брачного афериста, который выманил у 20 доверчивых женщин 44 млн

В Татарстане задержан мужчина, подозреваемый в серийном мошенничестве, жертвами которого стали около двадцати женщин. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Брачный аферист, подозреваемый в многомиллионном хищении денег. © Telegram/Ирина Волк

По данным следствия, злоумышленник, ранее уже имевший проблемы с законом, использовал отработанную схему: представлялся успешным предпринимателем, который занимается продажей машин иностранного производства, завязывал знакомства с женщинами и завоёвывал их доверие. Он оказывал мелкие услуги (ремонт машины или получение ипотеки) и, в конечном итоге, выманивал крупные суммы денег под предлогом временных финансовых трудностей. Общая сумма ущерба оценивается в 44 миллиона рублей.

Правоохранительные органы продолжают принимать заявления от потенциальных потерпевших. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), подозреваемый находится под стражей. Не исключено, что число пострадавших может быть больше 20.