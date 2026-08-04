Шампанское по 6 тысяч и фальшивые чеки: В Москве осудят банду тарелочниц-аферисток

В Москве перед судом окажутся семь участников банды, которая обманывала мужчин на фальшивых свиданиях в кафе на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в телеграм-канале Савеловской межрайонной прокуратуры.

В Москве перед судом предстанут семеро аферистов с подставными свиданиями. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

По версии следствия, девушки знакомились с мужчинами на сайтах знакомств, притворялись влюблёнными и звали на встречу. Ничего не подозревающие ухажёры приходили в конкретное заведение, спрятанное в подвале жилого дома и известное лишь узкому кругу. Там обманщицы заказывали шампанское, которое в меню выдавалось за дорогие и известные марки. На деле в бокалы наливали дешёвый алкоголь, а в счёт вписывали премиальные цены.

Кадр из подсобки ресторанных обманщиков. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Стоимость в этом кафе явно не соответствовала тому, что подавали на стол. Бокал шампанского обходился в шесть тысяч рублей, сырная тарелка — в 3,8 тысячи, мясная — в 4,2 тысячи. При этом, как отмечают правоохранители, лицензии на продажу спиртного у заведения не было, как и кассовых аппаратов. Все чеки, которые якобы пробивали посетителям, оказались поддельными.

Деятельность кафе махинаторов приостановлена. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Когда мужчины понимали, что их обманули, они шли в полицию. Всего установили десять пострадавших, а общий ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Цены в подставном кафе были намеренно завышены. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Перед судом за мошенничество предстанут четыре женщины и трое мужчин. Работу кафе остановили после вмешательства прокуратуры, затем прокуроры добились возбуждения дела, а теперь утвердили обвинительное заключение и передали материалы в суд. На видео видно, как участники группы в конце рабочего дня делят добычу.

Также ранее в Москве задержали троих бывших полицейских, которых подозревают в вымогательстве денег у иностранных студентов. Мужчин заманивали на встречи через приложения для знакомств, а вместо свидания их встречали люди в полицейской форме. Среди пострадавших оказались двое студентов МГСУ из Африки: их затолкали в подъезд, обыскали, а затем начали угрожать уголовным делом и подбросом наркотиков.