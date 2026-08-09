Внутри НАТО разгорается самый тяжёлый кризис за всё время существования альянса. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Поводом для комментария стала инициатива, с которой в начале июля выступил председатель нижней палаты парламента Словении Зоран Стеванович. Он предложил провести в ноябре референдум о том, стоит ли стране оставаться в НАТО, и совместить голосование с местными выборами.

По оценке дипломата, до воплощения этой идеи в жизнь ещё далеко. Он напомнил, что партия Стевановича «Правда» располагает в парламенте лишь пятью мандатами, а реальный эффект от такого голосования вызывает сомнения. Пилипсон пояснил, что словенское законодательство по вопросам обороны и безопасности допускает только совещательный референдум, который по сути ничем не отличается от обычного опроса населения.

«Впрочем, сам факт обсуждения подобной новаторской идеи подтверждает наличие кризиса внутри НАТО, который на Западе называют «тяжелейшим за всю историю» альянса», — отметил Пилипсон в интервью.

А ранее немецкая газета Welt сообщила, что украинские военнослужащие раскритиковали уровень подготовки солдат стран НАТО после совместных учений в Швеции, прошедших в мае 2026 года. По данным издания, украинские подразделения выступали в роли условного противника и одержали победу. Военнослужащих ВСУ удивило отношение западных коллег к службе: они часто устраивали перерывы на кофе и были серьёзно ограничены в использовании беспилотников на полигоне. По итогам манёвров украинские военные пришли к выводу, что НАТО не готово к ведению современной войны.