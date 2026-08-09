Резкую оценку главе киевского режима Владимиру Зеленскому дала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. Экс-чиновница заявила о хищениях из украинского бюджета после появления видео с принудительной мобилизацией в Одессе.

На записи девушка пытается помешать сотрудникам военкомата забрать её молодого человека. Именно этот эпизод бывшая представительница украинского президента связала с политикой нынешних властей.

«Вот настоящее лицо Зеленского… Который мог бы выделить деньги на финансовую мотивацию, но вместо этого решил красть из бюджета. Цена — многочисленные жизни и разрушенные семьи», — написала она в соцсети Х.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского раскритиковала действия украинского руководства и заявила, что тяжёлое положение страны связано непосредственно с политикой экс-комика. Юлия Мендель возложила на Зеленского ответственность за кризис на Украине.