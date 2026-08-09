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9 августа, 13:50

Мендель обвинила Зеленского в хищении средств из бюджета Украины

Обложка © ТАСС / Петр Сивков, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © ТАСС / Петр Сивков, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Резкую оценку главе киевского режима Владимиру Зеленскому дала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. Экс-чиновница заявила о хищениях из украинского бюджета после появления видео с принудительной мобилизацией в Одессе.

На записи девушка пытается помешать сотрудникам военкомата забрать её молодого человека. Именно этот эпизод бывшая представительница украинского президента связала с политикой нынешних властей.

«Вот настоящее лицо Зеленского… Который мог бы выделить деньги на финансовую мотивацию, но вместо этого решил красть из бюджета. Цена — многочисленные жизни и разрушенные семьи», — написала она в соцсети Х.

Мендель заявила о личной ответственности Зеленского за кризис на Украине
Мендель заявила о личной ответственности Зеленского за кризис на Украине

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского раскритиковала действия украинского руководства и заявила, что тяжёлое положение страны связано непосредственно с политикой экс-комика. Юлия Мендель возложила на Зеленского ответственность за кризис на Украине.

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Милена Скрипальщикова
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