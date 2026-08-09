Два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгороде

Два человека пострадали при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в «Максе».

Одного мужчину с осколочным ранением бедра доставили в городскую больницу № 2. Второго госпитализировали туда же в тяжёлом состоянии. По данным оперштаба, у тяжелораненого диагностирован перелом теменной кости, а также осколочные ранения головы и грудной клетки.

Это уже не первый удар по Белгороду за сутки. Ранее Life.ru сообщал, что после массированной ночной атаки число погибших в городе выросло до пяти. Ещё несколько десятков человек получили ранения, оперативные службы продолжили работать на местах происшествий.