Россиянок разводят на «освежающий душ вагины» на бесплатном чекапе во Вьетнаме

Российским туристкам в Нячанге после бесплатного медицинского осмотра предлагают платное «очищение» интимной зоны, после которого те потом жалуются на жжение и сухость. Об этом рассказала россиянка Анастасия, посетившая такой чекап, сообщает Baza.

По её словам, после обследования врач молча показал заранее подготовленную табличку с надписью «Вы больны», а затем предложил список дополнительных процедур. Среди них было орошение интимной зоны стоимостью 600 тысяч донгов — примерно 1900 рублей.

Анастасия утверждает, что процедуру проводили с помощью обычного пульверизатора с коричневой жидкостью. По её наблюдениям, содержимое ёмкости между пациентками не меняли. Что именно находилось внутри и имела ли манипуляция медицинские показания, неизвестно.

Сама россиянка от услуги отказалась, однако её подруга согласилась. После процедуры, по словам Анастасии, у девушки появились жжение и сухость, которые сохранялись в последующие дни отпуска.

Нячанг этим летом уже доставлял российским туристам проблемы со здоровьем. В конце июня Life.ru писал, что отдыхающие массово жаловались на жжение и сыпь после купания в море. По словам туристов, неприятные ощущения возникали прямо в воде, а затем на коже появлялись зудящие волдыри.