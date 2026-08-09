Голышом по столице: В Берлине 700 велосипедистов устроили «эротический заезд» без секса

Около 700 обнажённых велосипедистов проехали по центру Берлина в рамках World Naked Bike Ride. Такой заезд впервые состоялся в немецкой столице, пишет Bild.

Маршрут растянулся примерно на 33 километра. Участники проехали мимо Трептов-парка, Истсайдской галереи, Бранденбургских ворот и здания Рейхстага. Организаторы подчёркивают, что нагота в этой акции не имеет сексуального подтекста. Велосипедисты выступают за свободу тела, толерантность, принятие себя, социальное разнообразие и бережное отношение к природе.

Один из инициаторов мероприятия Ральф Шпренгер объяснял, что участники хотят отделить естественную наготу от сексуализации и показать разнообразие обычных человеческих тел. По его словам, подобная открытость стала возможной благодаря свободному демократическому обществу.

World Naked Bike Ride проводится в разных городах мира с начала 2000-х. В Берлине акция до этого в таком формате не проходила.

Буквально за два дня до велопробега в Германии появилась ещё одна необычная инициатива. Депутат горсовета Мангейма предложил устроить свингер-вечеринку прямо в ратуше, а сам город превратить в «нудистский свингерский рай».