Закрыть Русский дом в Берлине одним политическим решением не получится: для этого Германии сначала придётся расторгнуть действующее соглашение с Россией. На юридические препятствия указали представители ХДС и СДПГ, пишет Tagesspiegel.

Договор действует с 2011 года и регулирует работу как российского культурного центра в немецкой столице, так и Института Гёте в Москве. Пока документ остаётся в силе, Россия имеет право управлять площадкой на Фридрихштрассе.

В ХДС при этом относятся к деятельности учреждения критически. Кандидат партии на выборах в Берлине Штефан Эверс заявил, что для прекращения работы Русского дома МИД ФРГ сначала должен денонсировать международные соглашения, которые обеспечивают его нынешний статус.

Представитель СДПГ Штеффен Крах также выступил за ужесточение мер. По его словам, возможность закрытия можно рассматривать, если культурный и научный обмен между странами фактически не работает.

Против такой меры выступают «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт». BSW запустил петицию в защиту учреждения, потребовав сохранить возможность свободно и безопасно посещать его. Таким образом, даже сторонники ограничений признают: без пересмотра отношений с Москвой и расторжения двустороннего договора просто административно прекратить работу Русского дома не получится.

Несколькими днями ранее Сара Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от односторонней ставки на поставки оружия Киеву и предложить собственный дипломатический план завершения конфликта. Главной задачей Берлина она назвала недопущение прямого столкновения с Россией.