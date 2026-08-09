Киев расширил принудительную эвакуацию в подконтрольной части Херсонщины

Принудительную эвакуацию объявили ещё в двух населённых пунктах подконтрольной ВСУ части Херсонской области. В список включили сёла Краснопольское и Чаривное, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Решение приняли на заседании регионального совета обороны. Жителей этих населённых пунктов будут вывозить в более безопасные районы.

Ранее зона эвакуации на подконтрольной Киеву территории региона уже расширялась. В июле аналогичные меры вводили для других населённых пунктов и отдельных районов Херсона.

Часть Херсонской области на правобережье Днепра, включая город Херсон, остаётся под контролем украинских войск. Административным центром российской части региона с ноября 2022 года является Геническ.

В июне Киев начал принудительную эвакуацию семей с детьми из отдельных районов Краматорска и Славянска. Тогда Life.ru отмечал, что жителей также вывозили из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожья и Херсонщины.