Отказ Киева признавать независимость Косово стал крупным дипломатическим провалом Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его мнению, такая позиция лишает Украину поддержки одной из наиболее дружественно настроенных к ней сторон на Балканах.

Парламентарий раскритиковал заявление Зеленского, который во время визита в Сербию подтвердил, что Киев не собирается менять свою позицию по Косово. Украина по-прежнему не признаёт провозглашённую Приштиной независимость.

«Отказ от его признания — это ещё один диагноз для нашего президента», — заявил Гончаренко*. Он считает, что из-за такой линии Киев «теряет союзников», и пообещал продолжать выступать за официальное признание Косово Украиной.

Заявление Зеленского уже вызвало демонстративную реакцию в Приштине. Ранее Life.ru писал, что в центре города сняли гигантский украинский флаг с надписью Free Ukraine, который висел там около четырёх лет. Мэр Приштины Перпарим Рама объяснил решение тем, что столица реагирует, когда Косово «не уважают».

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