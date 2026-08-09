Современная Япония утратила «самурайский дух» и слишком сильно зависит от США. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал председатель патриотической организации «Иссуй-кай» Мицухиро Кимура, согласившись с недавним заявлением зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Японцы утратили самурайский дух, согласно которому добро — это добро, а зло — это зло. Поэтому то, что сказал Медведев, что так Япония превратится в ронина — это правильно», — заявил Кимура.

По его мнению, после Второй мировой войны Вашингтон заставил японцев с самоуничижением относиться к собственной истории, а Токио привык ориентироваться на позицию США. Общественный деятель считает, что страх вступать в противоречие с американской стороной сохраняется до сих пор.

«Япония находится под управлением Америки. Оккупация продолжается, а самурайского духа нет», — подчеркнул глава «Иссуй-кай». Кимура и ранее выступал с антиамериканских позиций и за более самостоятельный внешнеполитический курс Токио.

Поводом для его слов стало недавнее заявление Медведева. Зампред Совбеза РФ раскритиковал японских политиков за то, что на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы они не назвали США. Политик отметил, что Япония (которую он назвал американским вассалом) однажды «станет ронином».

Вслед за Медведевым к Токио обратился и российский МИД РФ, также обратив внимание, что на памятных мероприятиях 6 августа японское руководство вновь не упомянуло страну, применившую ядерное оружие. В ведомстве призвали власти Японии прямо называть США автором атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.