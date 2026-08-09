Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 09:30

«Атомные НЛО» над Нагасаки: Захарова высмеяла премьера Японии за трусость

Захарова: Япония делает вид, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки упали сами

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф, © Wikipedia

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф, © Wikipedia

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала премьер-министра Японии Санаэ Такаити за отсутствие упоминания США в речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Иными словами, по мнению нынешнего руководства Японии, на Хиросиму и Нагасаки упали атомные НЛО? При этом у мэра Нагасаки Судзуки хватило мужества прямо сказать, что бомбу сбросил «военный самолёт США», — отметила она.

Посол РФ предупредил о последствиях отказа Японии от безъядерного статуса
Посол РФ предупредил о последствиях отказа Японии от безъядерного статуса

Ранее на памятной церемонии в Нагасаки мэр города Сиро Судзуки прямо назвал США государством, применившим атомное оружие против города. Мероприятие прошло в день 81-й годовщины бомбардировки. В своей речи глава Нагасаки подчеркнул, что трагедия произошла 9 августа 1945 года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Япония
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • хиросима
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar