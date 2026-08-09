«Атомные НЛО» над Нагасаки: Захарова высмеяла премьера Японии за трусость
Захарова: Япония делает вид, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки упали сами
Обложка © РИА Новости / Александр Вильф, © Wikipedia
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала премьер-министра Японии Санаэ Такаити за отсутствие упоминания США в речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Иными словами, по мнению нынешнего руководства Японии, на Хиросиму и Нагасаки упали атомные НЛО? При этом у мэра Нагасаки Судзуки хватило мужества прямо сказать, что бомбу сбросил «военный самолёт США», — отметила она.
Ранее на памятной церемонии в Нагасаки мэр города Сиро Судзуки прямо назвал США государством, применившим атомное оружие против города. Мероприятие прошло в день 81-й годовщины бомбардировки. В своей речи глава Нагасаки подчеркнул, что трагедия произошла 9 августа 1945 года.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.