«Атомные НЛО» над Нагасаки: Захарова высмеяла премьера Японии за трусость

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала премьер-министра Японии Санаэ Такаити за отсутствие упоминания США в речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Иными словами, по мнению нынешнего руководства Японии, на Хиросиму и Нагасаки упали атомные НЛО? При этом у мэра Нагасаки Судзуки хватило мужества прямо сказать, что бомбу сбросил «военный самолёт США», — отметила она.

Ранее на памятной церемонии в Нагасаки мэр города Сиро Судзуки прямо назвал США государством, применившим атомное оружие против города. Мероприятие прошло в день 81-й годовщины бомбардировки. В своей речи глава Нагасаки подчеркнул, что трагедия произошла 9 августа 1945 года.