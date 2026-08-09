Мэр Нагасаки обвинил США в бомбардировке, премьер Японии умолчала об этом

Мэр Нагасаки Сиро Судзуки заявил, что атомную бомбу на город сбросил американский военный самолёт. Заявление прозвучало в Нагасаки на церемонии к 81-й годовщине бомбардировки. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на той же церемонии США не упомянула.

«9 августа 1945 года одна атомная бомба, сброшенная американским военным самолётом, в одно мгновение разрушила город Нагасаки», — заявил Судзуки.

Мэр отметил, что к концу 1945 года жертвами бомбардировки стали около 150 тыс. человек. Они погибли или получили ранения. Эта цифра составляла примерно две трети тогдашнего населения Нагасаки.

Такаити в своей речи заявила, что 81 год назад город уничтожила одна атомная бомба. При этом она не назвала страну, которая нанесла удар.

Тремя днями ранее Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи также не упомянули США на церемонии памяти жертв бомбардировки Хиросимы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не назвал эту страну в своём послании.

Японские официальные лица обычно не указывают США в выступлениях на памятных церемониях. При этом музеи мира в Хиросиме и Нагасаки подробно рассказывают о событиях 1945 года. Историю атомных бомбардировок также изучают в школах и институтах Японии.

США нанесли атомные удары по Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны. Вашингтон объяснял это решение необходимостью ускорить капитуляцию Японии. Эти атаки остаются единственными случаями боевого применения ядерного оружия.

Американские власти не признают моральную ответственность за бомбардировки и ссылаются на военную необходимость. Джо Байден во время визита в Хиросиму в 2023 году не принёс извинений. Барак Обама также не сделал этого в 2016 году. Дональд Трамп не посещал мемориалы в Хиросиме и Нагасаки, хотя власти городов направляли ему приглашения.

Ранее МИД России призвал власти Японии прямо назвать США автором атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. По оценке представителя российского внешнеполитического ведомства, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своих выступлениях не назвали страну, применившую атомное оружие. Американские военные сбросили атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года. Спустя три дня удар был нанесён по Нагасаки. Ежегодные траурные церемонии в память о погибших проходят в этих городах 6 и 9 августа.