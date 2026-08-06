Власти Японии должны публично указывать, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США. Такое мнение высказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев. Заявление прозвучало после памятной церемонии в Хиросиме, приуроченной к 81-й годовщине атомной бомбардировки города.

По оценке представителя российского внешнеполитического ведомства, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своих выступлениях не назвали страну, применившую атомное оружие.

«Убеждены, что японским властям рано или поздно придётся назвать вещи своими именами и дополнить соответствующие разделы мемориального музея жертв трагедии наглядными свидетельствами американского авторства бомбардировок», — заявил Фадеев на брифинге.

Американские военные сбросили атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года. Спустя три дня удар был нанесён по Нагасаки. Ежегодные траурные церемонии в память о погибших проходят в этих городах 6 и 9 августа.

Ранее с критикой выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он обратил внимание, что в заявлениях к годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки японские чиновники не назвали США. По его словам, эта ситуация демонстрирует зависимость Токио от Вашингтона, которая сохраняется десятилетиями.