Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о риторике японского руководства в связи с годовщиной атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Политик обратил внимание на то, что в официальных заявлениях японских властей ни разу не был назван виновник трагедии.

«Какой позор, что, вспоминая недавнюю ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, премьер-министр Японии или любой другой японский чиновник ни разу не удосужился упомянуть, кто это сделал. Япония — вассал Соединённых Штатов, и в какой-то момент она станет ронином», — заявил Медведев в соцсети X.

По его словам, эта ситуация демонстрирует зависимость Токио от Вашингтона, которая сохраняется десятилетиями. Он добавил, что игнорирование исторической ответственности США перед японским народом является проявлением политической слабости и подчинённого положения.

Напомним, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии 81-й годовщины бомбардировки обвинил Россию в «использовании ядерного оружия для запугивания», назвав её «большой державой», и затронул украинский конфликт, но не упомянул США. Премьер Санаэ Такаити также обошла стороной роль США и заявила, что Япония продолжит добиваться полного ядерного разоружения, призвав не останавливаться на этом пути. Представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала мэра Хиросимы за то, что он вновь обвинил Россию, но не упомянул США как виновника бомбардировки, назвав это искажением западных нарративов и русофобским зомбированием.