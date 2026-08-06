В МИД России раскритиковали выступление мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание, что градоначальник вновь не упомянул США как страну, сбросившую атомную бомбу на город, но при этом подверг критике Россию.

«Кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него. Из года в год мэр Хиросимы повторяет эту ложную мантру, зомбируя японцев русофобскими заклинаниями», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Также она отметила, что наш народ, натерпевшись от японской агрессии на Дальнем Востоке, всегда помнил о жертвах двух японских городов и приводил трагедию как пример недопустимой жестокости.

Атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа 1945 года) и Нагасаки (9 августа 1945 года), осуществлённые ВВС США на завершающем этапе Второй мировой войны, стали единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва урановой бомбы «Малыш» над Хиросимой и плутониевой «Толстяк» над Нагасаки мгновенно погибли десятки тысяч человек, а общее число жертв, включая скончавшихся от лучевой болезни и травм к концу 1945 года, достигло, по разным оценкам, от 150 до 246 тысяч человек; подавляющее большинство погибших составило мирное население. Эти трагические события не только ускорили капитуляцию Японии, но и кардинально изменили геополитическую архитектуру мира, положив начало глобальной ядерной эпохе и многолетней дискуссии о военной целесообразности и этической оправданности подобного акта устрашения.