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Регион
9 августа, 04:21

Посол РФ предупредил о последствиях отказа Японии от безъядерного статуса

Ноздрев: Отказ Токио от безъядерного статуса спровоцирует контрмеры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jirat Teparaksa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jirat Teparaksa

Российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил, что возможный отказ Японии от безъядерного статуса станет прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и спровоцирует ответные шаги со стороны других государств региона. По словам дипломата, подобный шаг серьёзно обострит обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Такая линия серьёзно обострит ситуацию в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, повлечёт контрмеры со стороны соседних государств», — подчеркнул дипломат.

Традиционно японское правительство придерживается трёх принципов: не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие. Именно благодаря этому Соединённые Штаты не размещают свои ядерные боеприпасы на японских базах, а военные корабли с ядерным вооружением не заходят в порты страны. Однако в последнее время в информационном поле всё чаще поднимается вопрос о необходимости пересмотра этих принципов, особенно в отношении запрета на ввоз. Сторонники изменений настаивают на возможности временного отступления от этого правила в случае чрезвычайной ситуации.

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Виталий Приходько
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