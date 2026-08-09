Посол РФ предупредил о последствиях отказа Японии от безъядерного статуса

Российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил, что возможный отказ Японии от безъядерного статуса станет прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и спровоцирует ответные шаги со стороны других государств региона. По словам дипломата, подобный шаг серьёзно обострит обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Такая линия серьёзно обострит ситуацию в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, повлечёт контрмеры со стороны соседних государств», — подчеркнул дипломат.

Традиционно японское правительство придерживается трёх принципов: не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие. Именно благодаря этому Соединённые Штаты не размещают свои ядерные боеприпасы на японских базах, а военные корабли с ядерным вооружением не заходят в порты страны. Однако в последнее время в информационном поле всё чаще поднимается вопрос о необходимости пересмотра этих принципов, особенно в отношении запрета на ввоз. Сторонники изменений настаивают на возможности временного отступления от этого правила в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее МИД России призвал власти Японии прямо назвать США автором атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. По оценке представителя российского внешнеполитического ведомства, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своих выступлениях не назвали страну, применившую атомное оружие. Американские военные сбросили атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года. Спустя три дня удар был нанесён по Нагасаки. Ежегодные траурные церемонии в память о погибших проходят в этих городах 6 и 9 августа.