Власти Петербурга объяснили 40-миллионный долг автоледи за парковку

Задолженность почти в 41 млн рублей, которую начислили петербурженке после истории с неоплаченной парковкой, могла появиться из-за ошибки. Об этом РИА «Новости» сообщает в городском комитете по транспорту.

Марина Хмель сначала получила штраф за неоплату стоянки, а затем ещё один — за то, что вовремя его не погасила. Позже в исполнительном производстве вместо нескольких тысяч рублей появилась сумма 40,9 млн.

После этого женщине начали блокировать банковские счета. Как она рассказала агентству, сейчас ограничения уже сняты. В комитете пояснили, что после просрочки составили административный протокол и направили его мировому судье. Затем постановление должно было попасть на исполнение.

«Информацией о том, на каком дальнейшем этапе произошла ошибка, комитет не располагает», — сообщили в ведомстве.

Петербурженке рекомендовали обратиться в службу судебных приставов, чтобы окончательно исправить данные о взыскании. Причины появления многомиллионной суммы ещё выясняются.

Накануне Life.ru рассказывал, как у петербурженки появился долг в 40,9 млн рублей за неоплаченную парковку. История началась около полутора лет назад, а после появления многомиллионного взыскания счета женщины в нескольких банках оказались под арестом.