Красносельский: Свыше 60 тыс. приднестровцев подали заявления на гражданство РФ

Свыше 60 тысяч жителей Приднестровской Молдавской Республики уже подали заявления на оформление российского гражданства в упрощённом порядке. Об этом газете «Известия» сообщил президент республики Вадим Красносельский.

По словам политика, сейчас продолжается урегулирование процедурных вопросов, связанных с реализацией указа президента России Владимира Путина. В частности, обсуждается проблема повышения консульского сбора за приём в гражданство. Всё будет решено в интересах людей, заверил Красносельский.

Напомним, в мае этого года Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей Приднестровья. Документ был принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

Ранее Вадим Красносельский заявил, что жители Приднестровья в Молдавии сталкиваются с задержаниями, допросами и попытками вербовки, что стало уже систематическим нарушением прав граждан. По его данным, отдельные граждане фактически оказываются под сильным давлением и не имеют возможности добиться защиты. Всё это является нарушением гражданских прав человека и требует объяснений от Кишинёва.