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10 августа, 05:28

Эррол Маск назвал Россию лучшим местом для жизни здравомыслящих людей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Эррол Маск рассказал РИА «Новости», что советует знакомым из Южно-Африканской Республики рассмотреть переезд в Россию.

«Я советовал людям отсюда (из ЮАР — Прим. Life.ru): если вы собираетесь уехать из Южной Африки, подумайте о переезде в Россию», — сказал предприниматель.

Маск также заявил, что считает Россию местом, где «любой здравомыслящий человек был бы счастлив жить».

Эррол Маск восхитился высоким уровнем развития России
Эррол Маск восхитился высоким уровнем развития России

Ранее Эррол Маск рассказал, что остался под большим впечатлением от общения с россиянами. Он отметил их радушие, открытость и готовность познакомиться поближе, пригласить гостя к столу и рассказать о своей жизни.

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Дарья Денисова
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