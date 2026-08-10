Эррол Маск назвал Россию лучшим местом для жизни здравомыслящих людей
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Эррол Маск рассказал РИА «Новости», что советует знакомым из Южно-Африканской Республики рассмотреть переезд в Россию.
«Я советовал людям отсюда (из ЮАР — Прим. Life.ru): если вы собираетесь уехать из Южной Африки, подумайте о переезде в Россию», — сказал предприниматель.
Маск также заявил, что считает Россию местом, где «любой здравомыслящий человек был бы счастлив жить».
Ранее Эррол Маск рассказал, что остался под большим впечатлением от общения с россиянами. Он отметил их радушие, открытость и готовность познакомиться поближе, пригласить гостя к столу и рассказать о своей жизни.
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