Эррол Маск восхитился высоким уровнем развития России

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал о впечатлениях от поездок в Россию, где его внимание привлекли уровень инфраструктуры, организация городской среды и технические решения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Маск отметил, что оценивает увиденное в том числе с позиции инженера, поэтому многие решения и объекты вызвали у него особый интерес. Он признался, что некоторые из них заставляли его задумываться о том, как удалось добиться такого уровня исполнения.

Ранее инженер и предприниматель познакомился с российскими разработками в области лабораторной диагностики, превентивной медицины и персонализированной оценки здоровья. Отдельное внимание уделили программам, которые помогают оценивать метаболические показатели, биологический возраст и возможные риски задолго до появления симптомов. Интерес технологических предпринимателей к лабораторной диагностике отражает долгосрочный тренд: здоровье всё чаще воспринимают не только как отсутствие болезни, но и как управляемый ресурс.