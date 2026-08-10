В России предложили обучать школьников вождению с 9-го класса

Российским школьникам могут предложить осваивать автодело ещё до выпуска. После двух лет обучения выпускники могли бы сдавать экзамен и получать водительские удостоверения одновременно с аттестатами. Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Считаю, что необходимо ввести уроки вождения в школах с девятого класса. Два года детей можно обучать автоделу не спеша, под контролем. Потом сдать соответствующий экзамен и получить права вместе с аттестатом», — сказал он.

Гриб считает, что автодело способно стать одним из самых востребованных направлений среди школьников. Интерес к нему, по его мнению, связан не только с желанием научиться управлять машиной. Будущие водители смогут разобраться в устройстве автомобиля, изучить правила дорожного движения и освоить базовые принципы безопасности на дороге.

Отдельно замсекретаря ОП отметил, что дополнительной инфраструктурой для такой программы уже располагает ряд школ. По его словам, у некоторых образовательных учреждений есть подходящие площадки для практических занятий.

Ранее был подготовлен проект обновлённого порядка проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Предлагается официально закрепить возможность прекращать экзамен, если кандидат использует средства связи, фото- или видеотехнику, электронные устройства либо справочные материалы.