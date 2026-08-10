Магнитные бури 10–12 августа: Обстановка ухудшается, риск бури взлетит в 8 раз. Когда ждать опасного скачка? Солнце будто сбавило обороты, но графики космической погоды всё равно наливаются красным. Сначала всё будет спокойно, а затем ситуация резко изменится! На какой день учёные ИКИ РАН прогнозируют зашкаливание красноты на диаграмме и какой силы будет месть Солнца? 10 августа, 08:27 22996 22996 Магнитные бури 10–12 августа: риск шторма взлетит почти в восемь раз. Когда ждать удара? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Август продолжает устраивать Земле геомагнитные качели. Месяц ещё не добрался до середины, но уже успел отметиться двумя слабыми бурями уровня G1, которые произошли 2 и 8 августа. Между ними магнитосфера ненадолго успокаивалась, однако ровного и предсказуемого периода так и не получилось. По данным ИКИ РАН, максимальный индекс Kp в августе уже достигал отметки 6.

И вот опять метеозависимых ждут эмоциональные качели из-за резкой смены картины. Сначала зелёный сектор занимает большую часть графика, но уже через короткое время он сжимается почти до незаметного кусочка. А красный цвет, наоборот, становится на графиках ИКИ РАН главным. Получается классическое августовское «вроде отпустило», после которого космическая погода снова достаёт тревожный чемоданчик, ведь, согласно прогнозу ИКИ РАН, геомагнитная обстановка будет ухудшаться с каждым днём. Вероятность бури вырастет с 7 до 55%, то есть почти в восемь раз. Одновременно индекс Ap, отражающий общий уровень геомагнитной активности за сутки, поднимется с 8 до 20. Давайте рассмотрим графики подробнее.

Будут ли магнитные бури 10, 11 и 12 августа 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури 10, 11, 12 августа 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Понедельник, 10 августа, должен пройти относительно спокойно. Вероятность магнитной бури составляет 7%, ещё 25% приходится на возмущённое состояние магнитосферы. Благоприятный сценарий занимает 68% прогноза. Индекс Kp после ночного подъёма примерно до 3,3 опустится к отметкам 1–2 и останется в зелёной зоне. Суточный индекс Ap составит 8, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 остановится на уровне 90. Оснований ждать полноценного геомагнитного шторма в этот день нет.

Магнитные бури 11 августа 2026 года. Во вторник картина становится заметно тревожнее. Вероятность бури вырастет до 21%, геомагнитных возмущений — до 38%. На полностью спокойное состояние магнитосферы остаётся 41%. Иными словами, неблагоприятные сценарии вместе уже перевешивают зелёный сектор. Базовый график Kp при этом остаётся спокойным. Индекс будет колебаться примерно от 1,7 до 3 баллов и не приблизится к порогу магнитной бури. Однако Ap поднимется до 12, что подтверждает общее усиление геомагнитной активности. Показатель F10.7 сохранится на отметке 90.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 10–12 августа 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури 12 августа 2026 года. Среда станет самым опасным днём этого периода. Вероятность магнитной бури подскочит до 55%, ещё 30% займёт сценарий геомагнитных возмущений. Спокойной магнитосфере учёные ИКИ РАН оставляют лишь 15%. Наиболее напряжённый отрезок ожидается утром. Примерно с 06:00 до 09:00 по московскому времени индекс Kp может подняться до 4,7. Это возмущённый уровень, который находится совсем рядом с порогом слабой магнитной бури G1, начинающимся при Kp 5. После утреннего пика показатель должен постепенно снизиться, однако весь день останется неровным. Индекс Ap вырастет до 20, что в два с половиной раза выше значения 10 августа. Поток солнечного радиоизлучения F10.7 изменится незначительно и достигнет 92.

Когда закончится опасный период? Главной тревожной датой остаётся 12 августа. Базовый график ИКИ РАН пока не выводит индекс Kp за порог магнитной бури, но о спокойном дне говорить уже нельзя. Красный сценарий получил вероятность 55%, а зелёный сократился до 15%. При этом 55% не означают, что буря начнётся обязательно. Прогноз показывает наиболее вероятное развитие событий и может измениться после поступления новых данных о солнечном ветре. Пока картина выглядит так: спокойный понедельник, заметная раскачка во вторник и опасное приближение к порогу G1 утром в среду. А ещё 12 августа нас ждёт сразу несколько важных астрологических событий. Как великая тьма и хаос звёзд перепишут историю каждого человека на Земле?

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Авторы Карина Морозова