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10 августа, 09:34

Появилось фото разрушенного спортзала школы в Шварцевском, где рухнули стены

Обложка © Telegram/Baza

Обложка © Telegram/Baza

Появились фото спортзала в пос. Шварцевский, где рухнула стена. Кадры с последствиями обрушения в местном центре образования опубликовал Telegram-канал Baza. ЧП произошло ещё 31 июля.

Фото © Telegram/Baza

Фото © Telegram/Baza

В школе шёл масштабный капитальный ремонт: планировалось заменить окна и двери, инженерные системы, привести в порядок крышу и внутреннюю отделку. По данным Baza, на работы выделили около 190 млн рублей, из которых примерно 80 млн подрядчик уже получил.

Фото © Telegram/Baza

Фото © Telegram/Baza

Местные жители утверждают, что с марта строители в основном занимались внешними работами и допускали нарушения. В частности, по их словам, облицовку монтировали поверх сырой кирпичной кладки.

Представитель компании-подрядчика Роман Гаев заявил Baza, что экспертиза пока не установила причастность фирмы к произошедшему. Поэтому брать на себя восстановление разрушенного спортзала компания на этом этапе не собирается. Директор школы Наталья Котлярова комментировать ситуацию отказалась.

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Ранее Life.ru писал, что прокуратура начала проверку после обрушения несущей стены в спортзале Шварцевского центра образования. Киреевская межрайонная прокуратура контролирует разбирательство, а параллельно обстоятельства ЧП изучает орган дознания.

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Николь Вербер
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