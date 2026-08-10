Появилось фото разрушенного спортзала школы в Шварцевском, где рухнули стены

Появились фото спортзала в пос. Шварцевский, где рухнула стена. Кадры с последствиями обрушения в местном центре образования опубликовал Telegram-канал Baza. ЧП произошло ещё 31 июля.

Фото © Telegram/Baza

В школе шёл масштабный капитальный ремонт: планировалось заменить окна и двери, инженерные системы, привести в порядок крышу и внутреннюю отделку. По данным Baza, на работы выделили около 190 млн рублей, из которых примерно 80 млн подрядчик уже получил.

Фото © Telegram/Baza

Местные жители утверждают, что с марта строители в основном занимались внешними работами и допускали нарушения. В частности, по их словам, облицовку монтировали поверх сырой кирпичной кладки.

Представитель компании-подрядчика Роман Гаев заявил Baza, что экспертиза пока не установила причастность фирмы к произошедшему. Поэтому брать на себя восстановление разрушенного спортзала компания на этом этапе не собирается. Директор школы Наталья Котлярова комментировать ситуацию отказалась.

Ранее Life.ru писал, что прокуратура начала проверку после обрушения несущей стены в спортзале Шварцевского центра образования. Киреевская межрайонная прокуратура контролирует разбирательство, а параллельно обстоятельства ЧП изучает орган дознания.