«Винни-Пух» на прицеле: Прокуратура требует возобновить дело экс-мэра Владивостока о покушении на убийство

Ранее Николаев был оправдан по делу о вымогательстве, однако прокуратура настаивает на переквалификации обвинения на более тяжкое — покушение на убийство, сопряженное с вымогательством. По мнению надзорного ведомства, появились «вновь открывшиеся обстоятельства». Поскольку данная статья предусматривает возможность пожизненного заключения, вопрос о сроках давности должен решать суд при рассмотрении дела по существу. По сообщениям СМИ, экс-мэр в 90-е считался лидером группировки «Винни-Пухи» и был дважды осужден за различные преступления, сейчас он находится за границей. Ранее Генпрокуратура также добилась конфискации его активов на сумму 20 млрд рублей.