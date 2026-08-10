«Винни-Пух» на прицеле: Прокуратура требует возобновить дело экс-мэра Владивостока о покушении на убийство
Дело экс-мэра Владивостока о покушении на убийство могут возобновить
Владимир Николаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vvnikolaev
Прокуратура Приморья добилась отмены решения суда, который ранее отказался возобновить уголовное преследование экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, сообщает «Коммерсант». Краевой суд направил дело на повторное рассмотрение в ином составе судей. Напомним, бывшего главу города подозревают в покушении на убийство.
Приморский краевой суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, отменив решение Первореченского районного суда Владивостока, который ранее отказался возобновлять уголовное дело против Николаева. Материалы дела направлены на повторное рассмотрение в ином составе суда.
Ранее Николаев был оправдан по делу о вымогательстве, однако прокуратура настаивает на переквалификации обвинения на более тяжкое — покушение на убийство, сопряженное с вымогательством. По мнению надзорного ведомства, появились «вновь открывшиеся обстоятельства». Поскольку данная статья предусматривает возможность пожизненного заключения, вопрос о сроках давности должен решать суд при рассмотрении дела по существу. По сообщениям СМИ, экс-мэр в 90-е считался лидером группировки «Винни-Пухи» и был дважды осужден за различные преступления, сейчас он находится за границей. Ранее Генпрокуратура также добилась конфискации его активов на сумму 20 млрд рублей.
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