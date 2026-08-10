Отказала печень: Звезда реалити Бентли чуть не умер после алко-отпуска и бросил пить навсегда

Британский телеведущий Фредди Бентли, известный по шоу «Единственный путь — это Эссекс» (The Only Way Is Essex) и «Круг общения» (The Circle), признался, что перенёс отказ печени из-за большого количества выпитого во время отпуска спиртного. Об этом он рассказал изданию The Sun.

По словам звезды, всё случилось несколько лет назад, когда он отдыхал вместе с родными в Доминиканской Республике. Там он много пил, а в один из дней ему резко стало плохо.

«Мне пришлось лететь домой, потому что я весь пожелтел. Я ничего не мог удержать в желудке», — вспоминал Бентли.

По его словам, едва вернувшись, он сразу же оказался на больничной койке. Проведённое там медицинское обследование показало, что функции печени дали серьёзный сбой. Как уточнил Бентли, врачи были встревожены сложившейся ситуацией и в беседе с ним подчеркнули, что в 24 года такой орган, как печень, не должен отказывать. В ходе дальнейшей диагностики выяснилось, что причиной недомогания стал врождённый первичный склерозирующий холангит — хроническое заболевание, сопровождающееся воспалительными процессами, сужением и рубцеванием желчевыводящих путей.

В общей сложности телезвезда пролежал в клинике полтора месяца. По его словам, состояние было критическим, и ему было очень плохо. В итоге Бентли удалось восстановиться, и теперь он полностью отказался от спиртного.

Незадолго до этого нарколог Руслан Исаев предупредил, что регулярная выпивка способна привести к тяжёлым болезням печени, которые долго никак себя не проявляют. По его словам, при расщеплении этанола образуется токсичный ацетальдегид, который повреждает клетки печени и запускает воспаление. Со временем в органе накапливается жир — так развивается стеатоз. Врач отметил, что на раннем этапе изменения ещё обратимы, если человек совсем откажется от алкоголя.