Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 48

Число пострадавших в результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 48 человек. Обновлённые данные сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана. Всем обратившимся оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее власти сообщали о 39 раненых. Число погибших составляет 13 человек, среди жертв есть ребёнок.

Атака произошла утром 10 августа. По данным Следственного комитета РФ, беспилотники нанесли удары по жилому сектору и промышленным объектам Нижнекамска. В результате погибли мирные жители, несколько десятков человек получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ о террористическом акте. Следователи устанавливают типы использованных беспилотников и лиц, причастных к атаке.

В Татарстане по решению Раиса республики Рустама Минниханова объявлен траур по погибшим.

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Нижнекамск. Тогда повреждения получили предприятия города, также были пострадавшие.