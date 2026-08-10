Люди станут «ошибкой округления»: Как изменится интернет, захваченный ИИ

Через пять лет объём интернет-трафика, создаваемого машинами, может в тысячу раз превысить человеческий. Такой прогноз сделал финансовый директор Cloudflare Томас Зайферт во время отчётного звонка компании за второй квартал, пишет The Register.

Если нынешние тенденции сохранятся, доля запросов от людей станет настолько мала на фоне машинного потока, что Зайферт сравнил её с «ошибкой округления». При этом речь идёт не о сокращении активности пользователей, а о гораздо более быстром росте автоматизированного трафика.

В Cloudflare связывают этот скачок прежде всего с развитием искусственного интеллекта. Изначально компания ожидала, что машины обгонят людей по объёму трафика только в 2027 году, однако, по её измерениям, это произошло уже в мае 2026-го.

Одновременно рост активности ИИ-систем способен создать новые проблемы для интернет-инфраструктуры. Зайферт предупредил, что вместе с машинным трафиком будет увеличиваться и число угроз безопасности, поэтому сетевым платформам придётся гораздо эффективнее обрабатывать огромный поток данных.

Представление о привычном интернете уже начинает меняться из-за ИИ-агентов. Ранее Life.ru писал, что Илон Маск согласился с прогнозом об исчезновении привычных браузеров и сайтов: предполагается, что вместо самостоятельного поиска информации пользователи всё чаще будут поручать эту работу искусственному интеллекту.