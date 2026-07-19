Маск согласился с прогнозом об исчезновении браузеров и сайтов из-за ИИ-агентов

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение о том, что развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от привычных браузеров и приложений. Свой комментарий глава Tesla и SpaceX оставил в соцсети X.

Поводом стала дискуссия о будущем интернета на фоне распространения ИИ-технологий. Пользователь под ником Rational Aussie заявил, что браузеры могут исчезнуть гораздо раньше, чем ожидают многие. По его мнению, пользователи в будущем будут выполнять все действия через цифровых ИИ-агентов, а необходимость самостоятельно открывать сайты и искать информацию отпадёт.

Эту идею поддержал немецкий разработчик Марк Кречманн, создатель медиаплеера Amarok. Он предположил, что под угрозой находятся не только браузеры, но и сами сайты с большинством привычных программ. По словам разработчика, люди постепенно перейдут на персонализированных цифровых помощников, которые смогут выполнять задачи вместо пользователя.

Маск согласился с таким прогнозом, однако не стал подробно комментировать возможные сроки перехода к новой модели работы интернета.

«Правда», — написал миллиардер.

Ранее на слушаниях по иску Илона Маска к компании OpenAI прозвучало неожиданное допущение. Миллиардер заявил, что бесконтрольное развитие искусственного интеллекта может привести к вымиранию людей, как это было показано в фантастическом боевике 1984 года «Терминатор».