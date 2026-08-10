Шансов ноль: В США признали превосходство российского Су-35 над хвалёной гордостью НАТО

Российский Су-35 заметно превосходит шведский JAS 39 Gripen по скорости, дальности, запасу топлива и вооружению. К такому выводу пришёл обозреватель Гаррисон Касс, сравнивший два истребителя для The National Interest. По его оценке, после появления Gripen у украинских ВВС встреча этих машин в воздухе станет вполне вероятной.

Автор отмечает, что самолёты создавались под совершенно разные задачи. Су-35 — тяжёлый двухмоторный истребитель, рассчитанный на завоевание превосходства в воздухе, дальнее патрулирование и сопровождение. Gripen значительно легче и делает ставку на работу с рассредоточенных аэродромов, сетевое взаимодействие и сравнительно простое обслуживание.

По чистым лётно-техническим характеристикам преимущество Касс отдаёт российской машине. Су-35 быстрее, способен нести около восьми тонн боевой нагрузки против примерно 5,3 тонны у Gripen и оснащён двигателями с управляемым вектором тяги. В ближнем бою автор также считает манёвренность российского истребителя серьёзным преимуществом.

Однако у Gripen есть свои сильные стороны. The National Interest выделяет средства радиоэлектронной борьбы, защищённые каналы передачи данных и возможность применения ракет Meteor. В дальнем воздушном бою эти качества способны сократить преимущество Су-35, поэтому исход возможной встречи, по оценке автора, будет зависеть не только от характеристик самих самолётов, но и от работы РЭБ, внешнего целеуказания и взаимодействия с другими системами.

Ранее Life.ru сообщал, что Швеция намерена передать Украине в общей сложности 32 истребителя Gripen. Речь идёт в том числе о новых машинах версии E, поставки которых запланированы на 2029–2030 годы, тогда как передача Gripen C/D ожидается раньше.