Путин заявил о преимуществах удалёнки для россиян

Удалённый формат работы позволяет людям оставаться в небольших населённых пунктах и при этом эффективно трудиться. Об этом российский президент Владимир Путин заявил во время встречи с урбанистами, занимающимися развитием городов Дальнего Востока.

По словам главы государства, современные технологии, интернет и искусственный интеллект дают возможность искать баланс между развитием крупных экономических центров и сохранением населения в регионах.

«Имея в виду все эти возможности, оказывается, можно эффективно работать и находясь на каких-то удалённых точках, а не сидеть только в миллионных городах», — сказал Путин на встрече.

Президент затронул эту тему во время рабочей поездки в Бурятию. На встрече обсуждалось развитие городской среды на Дальнем Востоке и возможности современных технологий для жизни и работы за пределами крупнейших агломераций.

Тема удалённой занятости сейчас обсуждается и на законодательном уровне. Недавно Life.ru писал, что в Госдуму внесут законопроект о праве беременных по медицинским показаниям переходить на дистанционную работу. Такая возможность будет предусмотрена для профессий, где обязанности можно выполнять вне офиса.