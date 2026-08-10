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Регион
10 августа, 12:30

Путин заявил о преимуществах удалёнки для россиян

Путин: Удалёнка позволяет эффективно работать вдали от мегаполисов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Удалённый формат работы позволяет людям оставаться в небольших населённых пунктах и при этом эффективно трудиться. Об этом российский президент Владимир Путин заявил во время встречи с урбанистами, занимающимися развитием городов Дальнего Востока.

По словам главы государства, современные технологии, интернет и искусственный интеллект дают возможность искать баланс между развитием крупных экономических центров и сохранением населения в регионах.

«Имея в виду все эти возможности, оказывается, можно эффективно работать и находясь на каких-то удалённых точках, а не сидеть только в миллионных городах», — сказал Путин на встрече.

Президент затронул эту тему во время рабочей поездки в Бурятию. На встрече обсуждалось развитие городской среды на Дальнем Востоке и возможности современных технологий для жизни и работы за пределами крупнейших агломераций.

«Сначала выговор, потом увольнение»: Как удалёнщику не лишиться работы из-за поездки
«Сначала выговор, потом увольнение»: Как удалёнщику не лишиться работы из-за поездки

Тема удалённой занятости сейчас обсуждается и на законодательном уровне. Недавно Life.ru писал, что в Госдуму внесут законопроект о праве беременных по медицинским показаниям переходить на дистанционную работу. Такая возможность будет предусмотрена для профессий, где обязанности можно выполнять вне офиса.

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Николь Вербер
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