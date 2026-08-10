В Петербурге очередное авто рухнуло в Неву напротив Медного всадника

Легковой автомобиль съехал в Неву с Румянцевского спуска на Университетской набережной в Петербурге. Находившиеся в салоне двое молодых мужчин самостоятельно выбрались на берег, сообщили в городском управлении МЧС. Медицинская помощь им не потребовалась.

Прибывшие на место водолазы Поисково-спасательной службы обнаружили машину примерно в семи метрах от берега. Автомобиль находился на глубине около четырёх метров. Спасатели обследовали салон и убедились, что внутри никого нет. После этого легковушку начали готовить к подъёму.

Достать машину из Невы удалось с помощью автокрана ПСС. На время работ спасателям пришлось отвести на безопасное расстояние суда, пришвартованные поблизости.

Похожий случай произошёл на этой же Университетской набережной месяц назад. Life.ru писал, что 11 июля автомобиль также съехал в Неву: находившуюся за рулём женщину вытащили очевидцы, от госпитализации она отказалась, а машину позже подняли спасатели.