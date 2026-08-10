Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 12:47

В Петербурге очередное авто рухнуло в Неву напротив Медного всадника

Легковушка съехала в Неву в центре Санкт-Петербурга

Легковой автомобиль съехал в Неву с Румянцевского спуска на Университетской набережной в Петербурге. Находившиеся в салоне двое молодых мужчин самостоятельно выбрались на берег, сообщили в городском управлении МЧС. Медицинская помощь им не потребовалась.

Видео © Telegram/МЧС Санкт-Петербурга

Прибывшие на место водолазы Поисково-спасательной службы обнаружили машину примерно в семи метрах от берега. Автомобиль находился на глубине около четырёх метров. Спасатели обследовали салон и убедились, что внутри никого нет. После этого легковушку начали готовить к подъёму.

Достать машину из Невы удалось с помощью автокрана ПСС. На время работ спасателям пришлось отвести на безопасное расстояние суда, пришвартованные поблизости.

Знаменитый «Мост глупости» в Петербурге будет реконструирован
Знаменитый «Мост глупости» в Петербурге будет реконструирован

Похожий случай произошёл на этой же Университетской набережной месяц назад. Life.ru писал, что 11 июля автомобиль также съехал в Неву: находившуюся за рулём женщину вытащили очевидцы, от госпитализации она отказалась, а машину позже подняли спасатели.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/МЧС Санкт-Петербурга

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar