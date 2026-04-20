20 апреля, 11:19

Знаменитый «Мост глупости» в Петербурге будет реконструирован

Обложка © VK / Мост глупости (официальная группа)

Знаменитый «Мост глупости» в Санкт-Петербурге, прославившийся многочисленными авариями, будет реконструирован, пишет Baza.

Сооружение получило известность из-за крайне низкого проезда — всего около 2,7 метра. Легковые автомобили спокойно проезжали под ним, а вот водители фургонов и «Газелей» регулярно недооценивали габариты и повреждали крыши своих машин, пытаясь проехать «на тоненького».

За годы существования мост стал своего рода интернет-легендой: число пострадавших автомобилей превысило две сотни. В группе «Моста глупости» пользователи ведут подсчёт застрявших автомобилей — количество остановилось на отметке 205, однако в реальности их куда больше. Предупреждающие таблички и плакаты с надписью «Газель» не пройдёт» появились в 2018 году, когда мост отмечал юбилей — 150 машин.

Теперь проезд углубят примерно до пяти метров, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Очевидцы из Волхова рассказали, как спасались бегством от обрушения моста

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве автомобиль KIA на полной скорости вылетел в реку с Горбатого моста, в результате чего пострадали пять человек. Спасателям пришлось доставать людей из воды. Пассажиры получили множественные травмы.

