Знаменитый «Мост глупости» в Петербурге будет реконструирован
Обложка © VK / Мост глупости (официальная группа)
Знаменитый «Мост глупости» в Санкт-Петербурге, прославившийся многочисленными авариями, будет реконструирован, пишет Baza.
Сооружение получило известность из-за крайне низкого проезда — всего около 2,7 метра. Легковые автомобили спокойно проезжали под ним, а вот водители фургонов и «Газелей» регулярно недооценивали габариты и повреждали крыши своих машин, пытаясь проехать «на тоненького».
За годы существования мост стал своего рода интернет-легендой: число пострадавших автомобилей превысило две сотни. В группе «Моста глупости» пользователи ведут подсчёт застрявших автомобилей — количество остановилось на отметке 205, однако в реальности их куда больше. Предупреждающие таблички и плакаты с надписью «Газель» не пройдёт» появились в 2018 году, когда мост отмечал юбилей — 150 машин.
Теперь проезд углубят примерно до пяти метров, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве автомобиль KIA на полной скорости вылетел в реку с Горбатого моста, в результате чего пострадали пять человек. Спасателям пришлось доставать людей из воды. Пассажиры получили множественные травмы.
