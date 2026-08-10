«Осознанно выдвинул кандидатуру»: Трутнев рассказал, перейдёт ли в Госдуму

Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пока не решил, станет ли депутатом Госдумы в случае успеха на выборах. О своём возможном переходе в нижнюю палату парламента он рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

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«Я осознанно выдвинул свою кандидатуру. А что будет происходить дальше, будут решать избиратели», — сказал он.

По словам полпреда, решение должны принять избиратели, которые «отдадут или не отдадут свои голоса». И только после подведения итогов он определится, принимать ли депутатский мандат.

Трутнев возглавляет дальневосточную региональную группу «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее он объяснял своё участие в кампании личной ответственностью за результаты работы в ДФО перед жителями и президентом.

Сегодня Трутнев также рассказал Александру Юнашеву, что традиционные соревнования по стрельбе среди дальневосточных губернаторов решили заменить молодёжным турниром. Полпред объяснил это тем, что учить юношей и девушек обращаться с оружием считает более правильным, чем проводить подобные состязания для глав регионов.