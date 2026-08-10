Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 14:05

«Осознанно выдвинул кандидатуру»: Трутнев рассказал, перейдёт ли в Госдуму

Трутнев заявил, что осознанно выдвинул свою кандидатуру на выборы

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пока не решил, станет ли депутатом Госдумы в случае успеха на выборах. О своём возможном переходе в нижнюю палату парламента он рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Видео © Telegram/Юнашев LIVE

«Я осознанно выдвинул свою кандидатуру. А что будет происходить дальше, будут решать избиратели», — сказал он.

По словам полпреда, решение должны принять избиратели, которые «отдадут или не отдадут свои голоса». И только после подведения итогов он определится, принимать ли депутатский мандат.

Трутнев возглавляет дальневосточную региональную группу «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее он объяснял своё участие в кампании личной ответственностью за результаты работы в ДФО перед жителями и президентом.

Политолог объяснил, как курс Путина превращает Дальний Восток в один из ключевых регионов России
Политолог объяснил, как курс Путина превращает Дальний Восток в один из ключевых регионов России

Сегодня Трутнев также рассказал Александру Юнашеву, что традиционные соревнования по стрельбе среди дальневосточных губернаторов решили заменить молодёжным турниром. Полпред объяснил это тем, что учить юношей и девушек обращаться с оружием считает более правильным, чем проводить подобные состязания для глав регионов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Госдума
  • Юрий Трутнев
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar