«Новые люди» предложили ввести новые форматы автомобильных номеров в России

Привычный формат российских автомобильных номеров могут расширить. Парламентарии предлагают добавить новые сочетания букв и цифр, а «красивые» знаки разрешить официально выбирать и резервировать за деньги через «Госуслуги». С соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Обращение, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости», направили председателю правительства Михаилу Мишустину.

Параллельно парламентарии подготовили ко второму чтению новую редакцию законопроекта о платном резервировании уникальных и индивидуальных госномеров для владельцев транспортных средств через «Госуслуги». В первом чтении документ уже планируется рассматривать. Вместо нынешней схемы из трёх букв и трёх цифр предлагают использовать два дополнительных варианта. Первый предполагает четыре буквы и две цифры — например, АААА 00. Второй выглядит как АА 00 АА, то есть две буквы, две цифры и ещё две буквы.

Менять габариты самого знака при этом не хотят. Код региона, обозначение RUS и изображение российского государственного флага также предлагается оставить на привычных местах. По словам депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, идея появилась после обращений автомобилистов к муниципальному депутату Печатников Антону Малышеву. Расширение комбинаций, как рассчитывают авторы, позволит увеличить номерной фонд и одновременно создать официальный способ получения так называемых «красивых» номеров.

«Вместо серого рынка деньги будут поступать в бюджет. То есть здесь одновременно решаются две задачи — удобство для автовладельцев и дополнительные доходы государства», — подчеркнула Авксентьева.

Ранее сообщалось, что использование магнитных рамок для фиксации автомобильных номеров не считается нарушением, если конструкция не препятствует их распознаванию. Речь идёт о применении статьи 12.2 КоАП РФ, по которой водителей могут привлечь к ответственности за использование устройств, мешающих идентифицировать регистрационный знак.