Верховный суд России разъяснил использование магнитных рамок для госномеров

Верховный суд России разъяснил, что использование магнитных рамок для крепления автомобильных номеров не является нарушением. Такие устройства не мешают идентификации государственного регистрационного знака. Об этом говорится в письме суда в ответ на депутатский запрос, пишет газета «Известия».

Ранее некоторые водители опасались, что магнитные крепления могут быть признаны устройствами, скрывающими номер. Однако в Верховном суде пояснили, что для квалификации нарушения по статье 12.2 КоАП РФ необходимо установить, что конкретное устройство действительно препятствует идентификации номера или позволяет его скрыть или изменить. Сама по себе конструкция рамки или способ крепления не является нарушением.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил передать все дорожные камеры под государственный контроль, чтобы они служили безопасности, а не прибыли частных компаний, и направил обращение в правительство. Он также предложил прекратить заключение новых соглашений с частными операторами и передать камеры в государственную собственность в двухлетний срок с возмещением затрат инвесторам.